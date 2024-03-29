Acil önlem şart

Hüseyin ÇİÇEK-Abdullah SUİÇMEZ

Girne Turizm Limanı’ndan 27 Eylül 2023’te ülkeye araçlı giriş yapan Mehmet Tayfun Selvi’nin Gönyeli’deki evinde arama yapan polis 12 kalibrelik tüfek ve 33 adet fişek ele geçirdi. KKTC’ye giriş yaptıktan 7 ay sonra ortaya çıkan bu durum üzerine Selvi’yi tutuklayan polis, silah ve mermilerin araç içerisinde Girne Limanından geçirildiğini söyledi.

Diyalog muhabirleri son zamanlarda silah kaçakçılığının artması üzerine dün Girne Turizm Limanı ve Gazimağusa gümrüklerinde araştırma yaptı. Gazimağusa Limanındaki görevliler; bavul ve kolilerin insan gücüyle denetlendiğini ancak kamyon ve TIR’larda bunun mümkün olmadığını belirtti. Gümrük personeli x-ray cihazının uzun zamandan beri çalışmadığını söyledi. Girne Turizm Limanında da x-ray cihazı olmadığı belirtilirken, hayati önem taşıyan bu sorunun çözümü konusunda yetkililerin acil önlem alması istendi.

Aylar sonra fark edildi

Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerine yapılan bir ihbarla aylar önce ülkeye Girne Limanı’ndan araç içerisinde yarı otomatik tüfek sokulduğu tespit edildi.

Mehmet Tayfun Selvi’nin Gönyeli’deki evinde arama yapan polis 12 kalibrelik tüfek ve 33 adet fişek ele geçirdi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, detaylar aktarıldı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, tüfeği limandan ülkeye soktuğunu itiraf ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, alınan ihbar üzerine 27 Mart 2024 tarihinde zanlının Gönyeli’de kiracı olarak ikamet ettiği adreste Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan elbise dolabında bir adet yarı otomatik Hatsan marka 12 kalibrelik tüfek ve 33 adet 70 mm'lik 12 kalibre fişenk tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının silahı 27 Eylül 2023 tarihinde aracıyla Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaparken ithal ettiğini açıkladı. Polis, silah ve patlayıcı maddelerin emare alındığını, soruşturmanın önemli kısmının tamamlandığını kaydetti. Polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması ve şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Limanlar teknoloji çağında teknolojiden yoksun

Kolay bir şekilde ülkeye silah ve patlayıcı madde sokulabildiğinin anlaşılması üzerine gözler limanlara çevrildi.

TIR araçlara gizlenen birçok yasa dışı madde, silah hatta mülteci ülkeye getirilirken, limanlarda yeterli güvenlik olmadığı gözler önüne serildi.

Elde edilen bilgilere göre; uzun bir süredir Gazimağusa ve Girne Limanlarının x ray cihazları çalışmıyor.

Gümrük görevlileri bavul ve kolileri insan gücüyle kontrol ediyor. Bu durum yasa dışı hareket edenlere büyük bir fırsat sunuyor. Limanlardaki personel sıkıntısı da yaşanırken, ülkeye silah, uyuşturucu, kaçak eşya ve birçok yasa dışı madde getiriliyor.

Özellikle TIR araçların denetiminde büyük bir sıkıntı yaşanıyor.

Diyalog muhabirine konuşan yetkililer, esas sorunun TIR denetimlerinde yaşandığını ifade etti. Ülkeye giren TIR’ların kontrolünün, günümüzde artık insan gücüyle mümkün olmadığını savunan yetkililer, teknolojiye ihtiyaç olduğunu ve yetkililerin acilen bu konuda önlem almaları gerektiğini vurguladı.