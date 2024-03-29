Dualar Sami için

Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında ilk etapta bir gün tutukluluk emri alınırken, Sevinç’in kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 27 Mart 2024 tarihinde saat 17.15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Doğukan Yiğit Ünlü’nün yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçtiğini ve o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde kavşağa geldiğinde süratini uygun bir seviyeye indirmeden dikkatsizce seyreden Sami Sevinç yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığını, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti. Polis, Sevinç’ten 20 cc kan örneği alındığını kaydetti. Polis, araçta 35, motosiklette 15 bin TL hasar oluştuğunu açıkladı. İncelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



