Asayiş ve trafik operasyonu

Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Polis Basın Bültenine göre, asayiş denetimleri kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 275 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 109’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 55’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 6’sı aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştrmak olmak üzere toplam 455 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 69 araç ise trafikten men edildi.