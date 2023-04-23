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Bayram zehir oldu

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Alayköy’de işçi yatı evinde çıkan kavgada, aynı odada kalan Fırat Tekkanat ve Yusuf Yeter birbirine kesici alet ve çubuklarla saldırdı

Bayram zehir oldu

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de işçi yatı evinde meydana gelen olayda kesici alet ve nargile çubuklarıyla birbirine saldıran Fırat Tekkanat ve Yusuf Yeter gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.
Tutuklama talep eden polis, duruşmada iddiaları aktardı.
Soruşturmayı yapan polis, şakalaşma meselesi nedeniyle zanlı Fırat Tekkanat’ın 21 Nisan 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Alayköy Sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerine ait yatı evi içerisinde ev arkadaşı Yusuf Yeter tartıştığını söyledi. Polis, çıkan tartışmada Fırat Tekkanat’ın nargile çubuğu ile Yusuf Yeter’in kafasına ve vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. 
Polis, zanlı Yusuf Yeter’in ise nargilenin demir çubuğu ile Fırat Tekkanat'ın kafasına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra 35 santim uzunluğundaki demir tahra ile sağ koluna sallamak suretiyle 2 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti. 
Polis, olayın ardından Fırat Tekkanat’ın ciddi darp, Yusuf Yeter’in ise yaralama ve ciddi darp suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, olay esnasında bıçak da kullanıldığına dair iddialar olduğunu, bunun da araştırılacağını söyledi. Alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kaydı bulunduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme, ciddi darp ve yaralama suçlarından tutuklanan zanlıların 2 gün polis hücresinde kalmasına emir verdi. 

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