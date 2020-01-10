İki kişi tutuklandı

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda gerçekleştirilen operasyonda kokain türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, Selin Afra Gönülalan ile Eray Mehmet Vudalı tutuklandı.

İki zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Selin Afra Gönülalan’ın (22) ikametgâhında yapılan aramada 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve 2 adet MDMA türü uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ikametgâhta misafir olarak bulunan Eray Mehmet Vudalı’nın üzerinde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis ikametgâhta yapılan aramada da 9 gram ağırlığında kokain ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Her iki zanlının gözaltına alındığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen uyuşturucuların analize gönderildiğini kaydeden polis, ilk etapta bir gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.