Benzer suçu çok

Gazimağusa’da 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Mustafa Özbayır hakkındaki davada dün karar açıklandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkûm edildi. Kararda narkotik ekiplerinin 4 Mart 2019 tarihinde operasyon düzenledikleri belirtildi. Operasyonda 60 gram uyuşturucu ele geçirilirken, dört kişinin tutuklandığı kaydedildi. Tutuklanan dört sanıktan U.Ö’nün ifade vererek Murat Özbayır’dan uyuşturucu aldığını söylediği aktarıldı. Yapılan soruşturma sonucu sanık Murat Özbayır, 16 gram uyuşturucu sattığının tespit edildiği belirtildi.

Ağır ceza heyeti, sanığın benzer suçları olduğunu, uyuşturucu meselelerinden daha önce hüküm giydiğini belirtti.

Heyet, sanığı oy birliğiyle bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.



