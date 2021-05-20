Sabırlar taştı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı (KITOB) Dimağ Çağıner, turizmde yaşanan belirsizlik nedeniyle Başbakan Ersan Saner’i eleştirdi.

Başbakan Saner’e seslenen Çağıner, “Hükümet etmek irade ister, iradeniz yoksa yönetemezsiniz” dedi.

Turizmde 3 Haziran’da açılım olacağına dair söylemler olduğunu ifade eden Çağıner, esas sorunun bitmiş bir ekonomi olduğunu dile getirdi.

‘Ekonomi yönetilemiyor’ diyen Çağıner, “Hükümet etmek irade ister, iradeniz yoksa yönetemezsiniz. Başbakan yumruğunu masaya vuracak ve sorumluluk alarak karar üretecek, yapamayacaksa da orada oturmayacak” şeklinde konuştu.

Dimağ Çağıner, telefon bağlantısıyla katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Çağıner, Bakanlar Kurulu’nun önceki gün gerçekleştirilen toplantısında turizmle ilgili bir karar beklenirken, arpa fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptığını dile getirdi. Çağıner, 3 Haziran’da turizmde açılıma gidilse dahi geç kalındığını belirtti.

Turizm de ekonomi de bitti

Birlik Başkanı Çağıner, “Bu ülkenin turizmi bitmiştir, hatta ülkenin ekonomisi zaten bitmiştir” dedi.



Çağıner sözlerini şöyle sürdürdü:“Bundan sonra ancak 2022 planlanabilir. Haziranda açılsa ne olacak? Pazarlama ile ilgili bir bütçe oluşturulmazsa, kara kapılarının açılmasıyla ilgili bir karar bize tebliğ edilmezse nasıl hazırlık yapacağız.Turist Avrupa’dan Türkiye üzerinden gelemez çünkü Türkiye’de karantina var. Türkiye gelişi haricinde Ercan Havaalanı kullanılamıyor. Peki, kara kapılarında durum nedir? Oradaki işleyişi de bilmiyoruz çünkü muhatabımız sadece bizim hükümet değildir. Rumlar aşıda bize yapmış oldukları hainliği ekonomik olarak da kapıları açmayarak hainlik yapabilirler.“Planlama denilen şey 10 gün içerisinde olmaz” diyerek sözlerine devam eden Dimağ Çağıner, “Bizlerin kasasında reklam yapabileceğimiz para var mı, turizm fonunda reklam için para kaldı mı? Devlet batmaz ama sistem iflas etmiş durumdadır” dedi

Başbakan Saner’i eleştirdi

Başbakan Ersan Saner’e yönelik de sert eleştirilerde bulunan ve ekonominin yönetilmediğini savunan Çağıner, şöyle devam etti:

Ekonomiyi canlandırmak için proje var mı?. Örneğin turizm sadece Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun omuzuna yüklenemez. Canını ortaya koydu ama hükümet nerede? Hükümet etmek irade ister, iradeniz yoksa yönetemezsiniz. Şu anda bu yönetimi göremiyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Üst Kurulu da suçlamıyorum. Onlar sağlık açısından değerlendirecek. Sağlık Bakanlığı’nın ekonomiyle ilgili karar vermesini beklemek aptallıktır. Bunun kararını hükümet verir. Başındaki Başbakandır. Başbakan yumruğunu masaya vuracak ve sorumluluk alarak karar üretecek, yapamayacaksa da orada oturmayacak.

Ülke ekonomisinin yönetmek diye bir kavram olur. Bu ülkenin geliri nedir? Ötelenen borçlar bu faiz oranlarıyla nasıl ödenecek. Kâğıt üstünde bankalar çok karşıdırlar ama belki de batmıştırlar. Bu kredileri toplayamazlarsa nasıl ilerleyecekler.

Muhalefet partilerine de eleştirilerde bulunan Çağıner, “Onların da boyunu aşmıştır bu durum. Hepsini gördük, zaten bu noktaya hep birlikte geldik” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 09:58