Turizm Emekçileri: Daha neyi bekliyorsunuz"

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerine hitaben açık mektup yayınlayan turizm emekçileri, 15 aydan beri kapalı olan sektörün ve emekçilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek ‘Daha neyi bekliyorsunuz?’ sorusunu sordu. Açık mektupta Sağlık Üst Kurulu’nun tavrı da eleştirildi.

“İnsanlar borç batağında, çöpten ekmek toplamaya başlayanlar vardır” diyen turizm emekçileri, hükümet yetkililerine çok sayıda soru yöneltti. Dikkat çeken sorulardan iki tanesi şöyle: Siz nasıl bir ülke yönetimi yaptığınızın farkında mısınız? Ekonomiyi günü birlik kararlarla nerelere sürüklediğinizi hiç düşündünüz mü?

Devletin zirvesine açık mektup

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Yönetim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, bakanlar ve muhalefet liderlerine yönelik mektupta şu ifadeler yer aldı:

Yaklaşık 15 aydır her eve dokunuş gerçekleştiren turizm sektörünü hala kapalı tutmak için bizim bilmediğimiz ve anlamadığımız nasıl bir anlayışa sahipsiniz?

Son dakika açılım yaptığınızı zannettiğiniz iç turizmle mi bizi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Yoksa ağzınızda sakız ettiğiniz kapalı devre turizmle mi?

Plansız programsız kaybedilen bir sezonun ekonomik olarak sizlerin umurunda olmadığının çok iyi bilincindeyiz…

Emekçilerin umutlarını yıktınız

Haziran ayında açacağız söylemi ile umutlarını yıktığınız, güvenini sarstığınız, son dakika kararlarla rezil ettiğiniz sektör temsilcilerinin desteğini alacağınızı mı düşünüyorsunuz?

İnsanlar borç batağında, çöpten ekmek toplamaya başlayanların resimleri çarşaf çarşaf gazetelerde basılmaya başlanmışken siz nasıl bir ülke yönetimi yaptığınızın farkında mısınız?

Ekonomiyi günü birlik kararlarla nerelere sürüklediğinizi hiç düşündünüz mü?

Tüm Dünya, “DSÖ kuralları ve açıklamaları” doğrultusunda açılımları yaparken siz hala bizim bilmediğimiz neyi bekliyorsunuz?



Kredilerini ödeyemeyen işverenler ve çalışanlar psikolojik olarak çökmüşken hangi sağlık söyleminin peşinde koşuyorsunuz. Bize bir anlatır mısınız?Daha ne kadar özel sektörü görmezden gelip pandemi ve salgın arkasına saklanıp bizim için sağlık önemlidir açıklamaları yapacaksınız?Siz pandemi başladığında ve günümüzde bir damacana suyun kaç para olduğunu ne kadar zam yapıldığını hiç kontrol ettiniz mi?Bir bebek bezinin kaç liradan nerelere geldiğini hiç düşündünüz mü?Kendinize gelince her türlü ekonomik şartları istediğiniz gibi kullanacaksınız, özel sektöre gelince borçlanın, kredi çekin, elbet bir gün ödersiniz deyip çözüm bulduğunuzu mu zannediyorsunuz?

Açılım kararı beklerken, arpa fiyatları duyuruldu

Biz sadece kapattığımız ayları ödedik deyip, uçak gelmeyen bir ülkede kapısı açık olan hotel, acente, casino, taksi ve transfer firmalarından vergileri tam toplamadınız mı?

14 aydır sigortaları yarım yamalak yatan, sağlık anlamında zaten düzgün bir hizmet alamayan bu halk için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Etrafımızdaki tüm açılım yapan ülkelerden bir nebze olsun hiç mi ilham almıyorsunuz?

Siz turizm sektörünü göz ardı edip, ne büyük bir olaymış gibi bakanlar kurulu kararlarında arpa fiyatlarını açıklamak gibi bir gaflete düşüyorsunuz?

Yapılacak olan ilk sağlık üst kurulu ve bakanlar kurulu sonunda sizlerden net cevaplar bekliyoruz.