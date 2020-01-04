Acımadan vurdular

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Pakistan uyruklu Kashif Mahmood’u kaçırıp, ellerini ve ayaklarını bağlayıp darp eden ve iki gün boyunca alıkoyan Usman Ali ve Hassan Raja dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili iki kişinin daha arandığı belirtilirken, şikâyetçi konumunda olan Kashif Mahmood da tutuklandı. Kashif Mahmood’un 2 yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 30 Aralık 2019 tarihinde yaşanan olayda Usman Ali ve Hassan Raja’nın Pakistanlı iki kişi ile birlikte Kashif Mahmood’u Lefkoşa’daki evinden zorla aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Kashif Mahmood’u Usman Ali’nin Haspolat' ta bulunan evine götürdüklerini, ellerini ve ayaklarını bağlayıp darp ettiklerini aktardı.

Polis memuru, zanlıların yüzüne tokat ve yumruk vurup, boğazını sıkıp darp ettikleri Mahmood’un Samsung 6 age marka cep telefonunu, 50 TL parasını ve Pakistan pasaportunu çaldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların daha sonra Mahmood’u henüz plakası ve markası tespit edilemeyen İrfan isimli şahsa ait bir araç ile Hassan Raja' nın evine götürdüklerini belirtti. Mahmood’un 1 Ocak 2020 tarihine kadar alıkonduğunu kaydeden polis, serbest kalınca şikayetçi olduğunu anlattı.

Polis, şikayet üzerine zanlılar Usman Ali ve Hassan Raja’nın tutuklandığını belirtti.

Polis, adam kaçırma olayına karışan ve soyadları henüz tespit edilemeyen Usman ve İrfan isimli şahısların ise arandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan araç ile iki şahsın arandığını kaydeden polis, mahkemeden ek süre istedi.

Mahkeme zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Şikâyetçi cezaevine gönderildi

Bu arada olayda kaçırılan Kashif Mahmood’un ise ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirlendi. Zanlı ikamet izinsiz kalma suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 2018 yılı Haziran ayından beri ülkede kaçak kaldığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Kashif Mahmood’un 30 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.