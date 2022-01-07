Ülke çok karışık

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılması sonrası başlayan protesto gösterileri ülkenin tüm bölgelerine yayıldı.

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Kazakistan'da polis, ülkenin en büyük kenti Almatı'da gece yarısı emniyet müdürlüğü ve bazı karakollar ile çeşitli devlet dairelerine girmeye çalışan onlarca kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Polis Sözcüsü Saltanat Azirbek, "Onlarca saldırgan etkisiz hale getirildi" dedi. Kazakistan Devlet Televizyonu, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası başlayan gösterilerde çıkan çatışmalarda 12 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 353 görevlinin de yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı da gösterilerde 1000'den fazla kişinin yaralandığını; bu kişilerin 400'ünün hastanelerde olduğunu; 62 kişinin de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü açıkladı.



Kazakistan genelinde internet erişiminin birkaç gündür olmadığı bildiriliyor.

Hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

OHAL ilan edildi

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ( Ohal ) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu. Akaryakıt zamları sonrası halkın sokağa çıkmasıyla savaş alanına dönen Kazakistan'da hükümetin istifası da ülke genelinde ilan edilen OHAL de tansiyonu düşürmeye yetmedi.

Rus askerleri Kazakistan’a ayak bastı

OHAL kararları ve alınan ek tedbirlere rağmen protestoların dozunu her geçen dakika artırması sonrası Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerinden yardım istedi. Tokayev'in talebi üzerine Rusya, Kazakistan'a onlarca askerini gönderdi.