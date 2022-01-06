İki parti baraj altı

Pollmar Araştırma Şirketinin 27-30 Aralık tarihlerinde telefoniyen gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıklandı. 2186 kişi ile gerçekleştirilen ankette Ulusal Birlik Partisi(UBP) birinci, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci ve Halkın Partisi (HP) üçüncü sırada yer alıyor. Bu 3 partinin ardından ise Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) geliyor. Yüzde 5’lik seçim barajını geçemeyen ise iki parti bulunuyor. Bunlar TDP ve Bağımsızlık Yolu olarak görülüyor. Partilerin oy oranları ise şöyle:

UBP- yüzde 38.6

CTP- yüzde 25.2

HP- yüzde 12.9

DP- yüzde 9.1

TDP- yüzde 6.2

YDP-yüzde 6.1

TKP-yüzde 1.1

Bağımsızlık Yolu- yüzde 0.8.

Pollmar Araştırma Şirketi, cevap vermeyen ve sandığa gitmeyecek olanların toplamdan düşüldüğü, kararsızların ve karma oy kullanacak olanların partilere potansiyelleri oranında dağıtıldığı tablonun son şeklinin sonuçlara yansıtıldığını kaydetti.

Öte yandan ankete katılanlara ülkedeki en büyük sorunla ilgili de soru soruldu. Ankete katılan kişilerin yüzde 61.2’si ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu ifade ederken, bunu yüzde 49.3 ile işsizlik izledi.