Gençlik için daha iyi imkanlar yaratılmalı

Cemre Akar

Halkın Partisi’nden (HP) Girne milletvekili adayı olan Ledün Caymaz, gençlerin ‘daha iyi imkanlar’ nedeniyle yurt dışına göç etmesinden yakındı.

“Beyin göçünün önüne geçecek adımlar atmalıyız” diyen Caymaz, özellikle gençlik sorunlarıyla ilgilenmek için siyasete girdiğini söyledi.

Soru : Önce kendinizden bahseder misiniz?. Aile ve iş durumunuz? Eğitim ve iş alanında neler yaptınız?

Cevap : İsmim Ledün Caymaz, Baf, Aynikola kökenli polis bir babanın ve aslen Larnaka doğumlu Mağusalı, yine polis bir annenin çocuğu olarak 1993 yılında Girne’de dünyaya geldim ve burada büyüdüm. Lise eğitimimi Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra lisans eğitimi için İngiltere’ye gittim. Eğitimim süresince UNDP altında hem iki toplumlu hem de kendi toplumumuz için özellikle gençlik aktivizimi konulu birçok etkinlik düzenleme şansım oldu.

University of Salford’da Uluslararası İlişkiler ve Politika bölümünden mezun oldum. Bir dönem İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde Erasmus yaptım ve özellikle Türk siyaseti üzerine dersler aldım. Mezuniyetimin ardından adaya dönerek, turizm sektöründe iş hayatına atıldım. 2016 senesine kadar bir hotelde ilk olarak halkla ilişkiler departmanında sonrasında da pazarlama departmanında çalıştım. Yine ayni zamanlarda Güney’de University of Nicosia’da Dijital Medya ve İletişim üzerine yüksek lisansa başladım. 2016 senesinin ortalarında bir inşaat şirketinde pazarlama müdürü ve satış sonrası şefi olarak görev yaptım.

2020 yılında genç kadın bir girişimci olarak kendi etkinlik yönetim ve planlama şirketim olan Styled Events’i kurdum. Ardından da Girne’de hizmet veren Pao Burger Station’ı kurarak iş hayatıma ve girişimlerime devam etmekteyim. Bunların yanı sıra, özel şirketlere proje danışmanlığı hizmeti vermekteyim. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmekteyim.

Ülke iyi yönetilmiyor



Soru : KKTC’nin bugünkü ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



Cevap : KKTC dışa bağımlı bir ekonomik modele sahip, üretim olması gerektiği seviyede değil, üretimi artırmak için yeterli imkanlar hükümetimiz tarafından sağlanmıyor, bu nedenle Türk Lirası’ndaki en ufak bir oynamada biz bu etkiyi on misli şekilde hissediyoruz. Bu duruma ek olarak, kötü yönetildiğimizi düşünüyorum. Hükümetimizce alınan kararların günü geçirmek için olduğunu, onların bile denetlenmediğini ve uzun vadeli herhangi bir çözüm önerisinin masaya konmadığını düşünüyorum. Ekonomik olarak halkı etkileyecek bir karar alınırken tek bir açıdan bakılıyor, ve bu sefer farklı kesimlerden insanlarımız mağdur ediliyor. Yakın zamanda yaşadığımız un krizi bunun en basit örneklerinden. Üretimin kesinlikle artırılması gerektiğini düşünüyorum. Genç bir girişimci olarak bu ülkenin gençlerinin, gerek tarım gerek teknoloji gibi bir çok alanda birbirinden donanımlı girişim fikirleri olduğunu ama bu fikirlerini hayata geçirmek için ne yazık ki yeterli teşvik bulamadıklarını biliyorum.

Soru: Siyasete neden girdiniz? Hedefleriniz nedir?



Cevap : Siyasete ana girme nedenim, kendim ve tüm yaşıtlarım için mücadele etmektir. Bir çok eğitimli ve donanımlı arkadaşım daha iyi imkanlara sahip olmak adına, çok sevdikleri ülkelerine ve ailelerine veda ederek başka ülkelere göç ettiler. Buna artık bir dur demeli ve beyin göçünün önüne geçecek adımlar atmalıyız. Memleketi özellikle gençlerimiz için tekrar yaşanabilir kılmalıyız. Daha evvel hem özel sektörde çalışmış hem de kendi işlerimi yürütmeye çalışan genç bir kadın olarak, güncel sorunlarımıza farklı perspektiflerden bakabileceğime ve çözüm önerileri getirebileceğime inanıyorum. Temel hedeflerim, gençlerimizin sesi olmak, toplum içinde siyasi tercihi, etnik kökeni, cinsel kimliği gibi sebeplerle ötekileştirilmiş hisseden her birey için yaşanabilir bir ülke yaratmak ve haklarını savunmaktır. Son olarak, bir hayvansever olarak hayvan refahı yasasının iyileştirilmesi için çalışmak istiyorum.

Üretici yeterince desteklenmiyor

Soru: Sizce KKTC’nin en önemli ilk 5 sorunu nedir?

Cevap :

1) Kötü ve fütursuz yönetim, denetim eksikliği

2) Dışa bağımlı ekonominin toplumsal alışkanlığa dönüşmüş olması ve üreticilerin yeterince desteklenmemesi

3) Beyin göçü

4) Ada ülkesi ve en büyük gelir kaynaklarımızdan birinin turizm olmasına rağmen şehir planlaması konusunda geri kalmış olmamız

5) E-devlet’in kamunun tüm alanlarına henüz entegre edilmemiş olması ve otomasyon olmadığından yaşanan bürokratik karmaşa ve yavaşlık.

Yarın: CTP adayı Devrim Barçın