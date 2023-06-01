‘Adayımıza güven duyuyoruz’’

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, partisinden milletvekili adayı gösterilen Sami Özuslu’yla birlikte Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı ziyaret ederek, seçim çalışmalarını anlattı.

Sami Özuslu’ya güvenlerinin tam olduğunu belirten Toros, “Ülke koşulları dikkate alındığında CTP olarak bizler ara seçim değil, erken bir genel seçimin acil bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu ara seçimi kazanarak erken genel seçimin önünü açacağımıza inanıyoruz” dedi.

Toros şunları kaydetti:

“ Halk iradesiyle oluşan mecliste halkın güven duymadığı Üstel hükümetinin de idrak etmesi ve erken genel seçim çağrımıza olumlu cevap vermesi beklentisiyle bu seçime giriyoruz. Adayımızı belirlerken partimizin benimseyeceği ve mecliste hiçbir temsiliyeti olmayan basın- yayın sektörünün bir öncü temsilcisinin olması ve toplum genelinde sevilen güvenilen birisinin olması kriterleri ile Sami Özuslu’yu aday gösterdik. Yaşanan yolsuzluk ve yozlaşmışlıklar, kişiye özel yasalar ve ekonomik, sosyal ayrıca kültürel alanda başarısızlıklarını kanıtlamış olan bu hükümete bu güveni vermeyip kendilerini bir an önce halkın beklentileri doğrultusunda erken seçime davet edeceğiz.”

Özuslu: Medya demokrasinin olmazsa olmazıdır

CTP adayı Sami Özuslu da şunları kaydetti:

“Siyasette gazetecilere çok fazla yer açılmadı. Ben bir yandan CTP’nin adayı olurken bir taraftan da kendimi basın sektörünün bir sözcüsü olarak da görüyorum. Medyanın birçok sorunu vardır. Basın çalışanı sayısının azalması, yatırım yapmanın güçleştiğini görüp üzülüyoruz. Medya demokrasinin olmazsa olmazıdır. Toplumun kader dediği yaşanan kötü gelişmeleri Diyalog Medya’da çok sık olarak gündeme getirmektedir, bunlarla ilgili elimizden geleni yapacağız.”

Akar: Sorunları daha fazla erteleme şansı kalmamıştır

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da, Sami Özuslu’ya başarı diledi.

“Ülkenin çok sorunu var. Başka ülkelerde olmayan benzeri görülmemiş sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunların büyük bir kısmını kendi kendimize yaratıyoruz. Buna keskin bir çözüm üretmek lazım” diyen Akar, şunları kaydetti:

“Sorunları toplumun daha fazla erteleme şansı kalmamıştır. Eğitimde gerileme, trafikte çok ciddi tehlikeler var. İki toplumlu ilişkiler, sınır kapıları, adli suçlar ve uyuşturucu patlaması vardır. Turizm bu şartlarda nasıl gelişecek veya eğitim daha fazla nasıl geliştirilecek diye bakıldığında gerçekten sorunlar yumağı içerisinde olduğumuzu görüyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023, 09:48