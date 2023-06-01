Eğitim için gelmişti

Suna ERDEN

Girne’de bir eğlence mekanı içerisinde çıkan olayda, kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle Ö.D.’yi darp ederek, çenesini kıran Berat Fırat’ın, kısa süre önce ciddi darp ve yaralama olayına karıştığı ortaya çıktı. Üniversite birinci sınıf öğrencisi olan ve İngilizce öğretmenliği için eğitim alan zanlının, 11 Mart 2023 tarihinde Girne’de meydana gelen yaralama ve bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, tutuklandıktan sonra teminatla serbest kaldığı belirtildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, olgular yeniden aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının, 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle Ö.D.’nin gizlice arkasından gelerek, yüzünün sol yanak kısmına yumruk vurmak suretiyle çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu aktardı. Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını, yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahede altına alındığını ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının, 11 Mart 2023 tarihinde Girne’de meydana gelen yaralama ve ciddi darp olayını gerçekleştirdiğini, tutuklandığını ve soruşturmanın ardından teminatla serbest kaldığını söyledi.

Polis, zanlının 3 ay arayla yine vukuat işlendiğini ifade ederek, serbest yargılanması halinde benzer suçlar işleyebileceğini veya yargılamadan kaçabileceğini belirtti. Polis memuru, üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederek, zanlıyı 25 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderdi.