İçince dağıtıyor

Girne’de geçtiğimiz gün uyuşturucu tacirlerinin polise silah çekilmesinin ardından dün de Lefkoşa’da görevli memurlar bıçaklı saldırıya uğradı.

İşlediği birçok suçtan dolayı ihraç edilen ancak Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC’ye giriş engeli kaldırılan Mustafa Gargınsu, aşırı derecede alkollü olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği için şikâyet üzerine olay yerine giden polislerin üzerine bıçakla yürüdü.

Polis memurlarına hakaret eden, bıçağı üzerlerine doğru sallayan Gargınsu güçlükle gözaltına alındı. Zanlı, götürüldüğü polis karakolunda da rahat durmadı.

Hakkında birçok suçtan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Hakaret yağdırdı

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde aşırı derecede alkol tesiri altında olduğu bir esnada, üzerinde taşımakta olduğu bıçağı, olay yerine giden görevli memurlara gösterdikten sonra, üzerlerine yürüdüğünü söyledi.

Polis, zanlının görevli memurları vurabilecek bir mesafede bıçağı üzerlerine doğru sallayarak yüksek sesle hakaret ettiğini, “Bıçağı gördünüz de mi kaçarsınız" dediğini açıkladı.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının Lefkoşa Adli Şube içerisinde kendisini ikaz eden polislere aldırış etmeyerek yüksek sesle bağırıp çağırmaya devam ettiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, bıçağın arandığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “polisi darp, görevinden men etmek, korkutmak maksadı ile silah taşımak, kanunsuz bıçak taşımak, itale-i lisan, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Kısa sürede geri döndü

Mustafa Gargınsu, 14 Ağustos 2019 tarihinde işlediği birçok suçtan dolayı ülkeden ihraç edilmişti. Ancak Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Gaziantep doğumlu Gargınsu’nun aile birliğinin bozulmaması amacıyla hakkında verilen ihraç emri kaldırılmış ve 29 Ağustos 2019 tarihinde KKTC’ye girişi serbest bırakılmıştı.

Zanlının, KKTC vatandaşı bir kadın ile evli olduğu için bu kararın üretildiği belirtilmişti.