Altuğra’ya bilgi verildi

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt'ın adını taşıyan "Dikmen Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi"nde diş hekimliği poliklinik hizmetleri sunulmaya başlandı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı’na bağlı "Dikmen Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi"ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Altuğra, hizmete giren diş hekimliği poliklinik hizmetini yerinde inceledi.

Verilen bilgiye göre, Sağlık Merkezi sorumlu doktoru Mehmet Özlüses tarafından Bakan Altuğra’ya hizmetlerle ilgili bilgi verildi.

Dikmen Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi'nde haftanın iki günü diş hekimi tarafından diş hastalıkları poliklinik hizmeti verilmeye başlandığını belirten Bakan Altuğra, merkezin bölge halkına önemli hizmetler sunduğunu kaydetti.

Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde her gün doktor tarafından poliklinik hizmeti verildiğini, haftanın 1 günü çocuk doktoru bulunduğunu, haftanın iki günü diş hekiminin görev yaptığını ve bakıma muhtaç hastalara evde bakım hizmeti sunulduğunu aktaran Bakan Altuğra, özveri ile hizmet veren tüm ekibe teşekkür etti.

Bakan Altuğra, göreve geldiklerinden bu yana sağlık merkezlerini güçlendirmek adına ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, aynı zamanda eksiklerin tamamlanması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Ziyaret sırasında Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de hazır bulundu.