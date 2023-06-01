Tanınmamış KKTC’nin dünya rekoru

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Meclis’ten istifasıyla boşalan tek sandalye için 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde 13 aday yarışacak. Adayların başvurusu nedeniyle dün Lefkoşa’daki mahkeme binasında renkli görüntüler yaşandı. Çeşitli partilere mensup 7 adayın yanı sıra 6 kişi de bu seçimde bağımsız olarak yarışacak.

Bölge ziyaretlerini artıran iktidardaki UBP, bir koltuk daha elde ederek meclisteki sayısını artırmak isterken, CTP ‘erken seçimi’ zorlamayı hedefliyor. Tek sandalyeyi kazanmaları halinde bunun iktidara güvensizlik olarak algılanacağını iddia eden CTP yönetimi, “bir sonraki adım erken genel seçim olacak” diyor.

Başvurular yapıldı

KKTC'de 25 Haziran'da yapılacak "Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri" için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilçe seçim kurullarına dün başvurular yapıldı.

Seçim yarışına katılacak 13 isim, KKTC'de 25 Haziran'da yapılacak "Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri" için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilçe seçim kurullarına dün başvuru yaptı.



Kimler aday oldu?

1. Ali Başman (UBP)

2. Sami Özuslu (CTP)

3. Serhan Aktunç (DP)

4. Figen Yaman Lesinger (YDP)

5. Tacan Reynar (TDP)

6. Umut Ersoy Bağımsızlık Yolu

7. Buray Büsküvütçü (MDP)

8. Abdullah Korkmazhan (Bağımsız)

9. Meriç Erülkü (Bağımsız)

10. Çetin Sadeli (Bağımsız)

11. Talip Sancar (Bağımsız)

12. Nazım Özsever (Bağımsız)

13. Alper Özsakınç (Bağımsız)

Başman: Millete hizmete edeceğim

YSK’ya başvuru yapan Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) milletvekili adayı Ali Başman’a, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Ali Başman adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, adaylara başarılar diledi, bu yola girerken, devlete, vatana, millete daha fazla hizmet vermek amacıyla girdiğini söyledi ve hayırlı olmasını temenni etti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de, ülkede yeni bir demokrasi şöleni için burada olduklarını ifade ederek, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Halkın, UBP’ye son seçimlerde iktidar görevi verdiğini, yerel seçimlerde de birinci çıktıklarını söyleyen Üstel, bu seçimi de kazanacaklarını ifade etti.

Anayasa gereği bir koltuk için seçim yapılacağını ifade eden Üstel, seçime yönelik yapılan çalışmaları anlattı, UBP’nin farklı bir şekilde galip gelmesi için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Üstel, seçimi kazanacaklarını, endişelerinin olmadığını söyledi.

Başvurunun ardından Arasta’yı gezdi

Başman, YSK’ya adaylık başvurusu yapmasının ardından Lefkoşa Arasta gezisi yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başman’a, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile milletvekilleri ve partililer eşlik etti.



Özuslu: İddialıyız

CTP'nin milletvekili adayı Özuslu da adaylık başvurusunu yaptı.

Sami Özuslu’ya, adaylık başvurusu sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Başvuru sonrası basına açıklama yapan Özuslu, “Temiz bir seçim kampanyası” diledi, karalama değil, herkesin kendini anlatacağı, vizyonunu ortaya koyacağı bir kampanya süreci temenni etti.

Ülkenin yakın zamanda büyük bir acı yaşadığını, “meleklerini” kaybettiğini ifade eden Özuslu, “İsias dosyasının takipçisi olacağız, bu büyük acı yüreğimizden çıkmayacak” ifadelerini kullandı.

Bu seçimin ülke demokrasisi için önemine işaret eden Özuslu, seçimin, toplumu ileriye taşıyacak adımlar atılması ve ülkedeki kötü gidişata “hayır” denmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Özuslu, “Her zaman halkın içindeyim, CTP’nin duruşu vizyonuna destek istiyoruz. İddialıyız” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, seçimin adaylara ve halka hayırlı olmasını temenni etti.

Seçimin, ülkedeki değişimi başlatması açısından önemli olduğunu ifade eden Erhürman, vizyona ihtiyaç olduğunu, ekonomide sıkıntılar olduğunu, dünyaya kendini anlatmaları gerektiğini, saray önüne çekildiklerini, halkı geriye doğru götüren değil ileriye taşıyan bir vizyona ihtiyaç olduğunu söyledi.



Aktunç: Halkı temsil edeceğim

Demokrat Parti’nin (DP) adayı Serhan Aktunç da adaylık başvurusunu yaparken, adayların birbirine saygılı olacağı bir seçim temennisinde bulundu. Adaylık başvurusu sırasında Aktunç’a DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eşi ve partililer eşlik etti. Aktunç, toplumu kapsayan, halkı kucaklayan biri olarak, Meclis’te halkı temsil edeceğini ifade etti.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 25 Haziran’da yapılacak seçimin Anayasa gereği yapılacak bir seçim olduğunu dile getirerek, DP’nin ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde seçim sürecini boy gösterme olarak değil, sosyal medya ve basın üzerinden yürüteceğini kaydetti. “Aktunç, DP’nin değil halkın adayıdır” diyen Ataoğlu, bir milletvekilinin istifasının bugünkü süreci getirdiğini, bir milletvekilinin neleri değiştirebileceğinin böylece görüldüğünü belirtti. Hükümet çalışmalarındaki başarılarının herkes tarafından bilindiğini söyleyen Ataoğlu, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir” dedi. Ataoğlu, tüm adaylara başarı dileyerek, seçimlerde demokrasinin hakim olması temennisinde bulundu.

Lesinger: Herkes için çalışacağım

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi takvimi doğrultusunda Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adayı Figen Yaman Lesinger de adaylık başvurusunu yaptı.

Lesinger’a adaylık başvurusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve partililer eşlik etti. Başvurusunun ardından basına açıklamada bulunan Lesinger, YDP adayı olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, yüreği vatan için atan herkes için çalışacağını belirtti.

Tek kadın aday olmanın avantajına sahip olduğunu dile getiren Lesinger, anne, sporcu ve akademisyen olduğunu söyledi.

Bakan Arıklı da seçimlerde iddialı olduklarını söyleyerek, tek kadın aday olan adaylarının genç ve dinamik bir kişi olduğunu belirtti. Milletvekili adaylarının milletvekili olacak kapasite ve değerde olduğunu dile getiren Arıklı, temiz bir seçim süreci olması temennisinde bulundu.

Reynar: Temiz siyaset istiyoruz

Adaylık başvuru yapan isimlerden biri de eski yargıç Tacan Reynar oldu. Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) adayı Reynar’a TDP Genel Başkanı Mine Atlı ve partililer eşlik etti. Basına açıklama yapan Reynar, amaçlarının Meclis’te farklı bir muhalefet anlayışı oluşturmak olduğunu söyleyerek, bir milletvekilinin neler başarabileceğini göstermek adına aday olduğunu kaydetti. TDP Genel Başkanı Mine Atlı da, "1976’dan beri aynı temiz siyaseti, kararlılıkla sürdürdüklerini" belirterek, Tacan Reynar’ın donanımı, cesareti, zekası ve cesareti ile topluma hizmet edecek bir kişi olduğu inancını ifade etti.

Ersoy: Mücadelemiz başlıyor

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Bağımsızlık Yolu yetkilileri ile birlikte, Yüksek Seçim Kurulu’na adaylık başvurusunu yaptı.

Başvuru sonrasında Umut Ersoy açıklamalarda bulundu.

Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun emekçilerin, işsizlerin, özel sektör çalışanlarının, sosyal yardım alanların, gençlerin, kadınların, yoksulların ve yaşlıların partisi olduğunu ifade ederek, Bağımsızlık Yolu parti programına bakıldığında, bu kesimlerle ilgili söz söylendiğinin ve hak mücadelesinin bu kesimler üzerinden kurulduğunun görülebileceğini belirtti.

Büsküvütçü de aday

Milliyetçi Demokrasi Partisi, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerinde, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’nün aday adayı olduğunu açıkladı. Devamı sayfa 4‘te

