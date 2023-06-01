Hepsi de iddialı

Bağımsız Milletvekili adayları Abdullah Korkmazhan, Meriç Erülkü, Çetin Sadeli, Talip Sancar, Nazım Özsever ve Alper Özsakınç da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi takvimi doğrultusunda adaylık başvurusu yaptı.

Başvurusunun ardından açıklama yapan bağımsız adaylardan Abdullah Korkmazhan, adaylığını “Adayız çünkü inat ediyoruz. Bu memlekette insanca bir yaşamı mümkün kılacağız. Bu memlekette demokrasiyi, barışı, insan haklarını, federal çözümü mümkün kılmak noktasında inat ediyoruz” dedi.

Hedefleri belli

Bağımsız aday Alper Özsakınç da “Vekil seçilmem halinde sessiz çoğunluğun sesi olmak hedefindeyim. Engelli istihdamı konularında ve engellerin aldığı hizmetler önceliğim olacaktır. Üreticinin, çiftçi ve hayvancının durumu ortadadır ve bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz” dedi. Diğer bağımsız adaylar Meriç Erülkü, Çetin Sadeli, Talip Sancar ve Nazım Özsever de iyi bir seçim yarışı yaşanmasını diledi.