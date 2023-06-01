Cumali’nin hayatı kaydı

Lefkoşa’da birçok eve pencerelerden girerek, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan Cumali Karataş hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve hırsızlık suçlarından birçok sabıkası bulunan sanık, 48 ay hapse mahkum edildi.

Ağır ceza heyeti, sanığın işlediği suçların toplumun huzur ve güvenliğini ciddi şekilde kaçırdığına değindi. Heyet, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu menfaati göz önünde bulundurularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Ağır ceza heyeti, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, 48 ay verdiklerini açıkladı.

Cumali Karataş, Lefkoşa’da bir şahsa ait eve girerek, bin 500 TL değerindeki Samsung J-7 Prime marka cep telefonunu çalmıştı. Sanık, 28 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştı.

Sanık polisteki ifadesinde, 23 Aralık tarihinde yine Lefkoşa’da bir başka şahsa ait evin penceresini açarak içeriye girdiğini ve bin 800 TL çaldığını itiraf etmişti.