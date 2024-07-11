Ağır Ceza’da yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Yenierenköy’de, 5 Temmuz 2024 tarihinde 20 yaşındaki Münür Ekşi’nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, kusurlu olduğu iddia edilen araç sürücüsü Mehmet Özaltınok hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin, birer milyon TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Zanlı ileride ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu İsmail Yıldırım, zanlının, Türet Market yakınlarında, RM 570 plakalı van araç ile yolun sağındaki banket içerisinde park halinde bulunduğu sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yola giriş yapması sonucu, Münür Ekşi yönetimindeki KB 457 plakalı motosikletin önünü tıkadığını söyledi. Polis, Münür Ekşi’nin direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçtiğini ve yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptığını hatırlattı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan KB 457 plakalı motosiklet sürücüsü Münür Ekşi’nin, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını anımsatan polis, soruşturmanın soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin, birer milyon TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.