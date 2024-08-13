Ağır cezası var

Boşandıktan kısa bir süre sonra aile yasasına göre mahkemeye beyan etmesi gerekirken, izinsiz devir işlemi yapan Geta Voiculescu dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının boşandığı eşiyle yaşadığı apartman dairesini ilk eşinden olan oğlunun üzerine devrettiği belirtildi.

Duruşmada zanlının Aile Yasasına Aykırı Hareket ettiği, bu suçun 5 yıla kadar hapis veya asgari ücretin 40 katı para cezası öngördüğü belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Y.S. ile boşandıktan hemen sonra evli oldukları süre içerisinde birlikte yaşadıkları Gönyeli’deki bir apartman dairesini mahkemeye beyan etmeden izinsiz olarak ilk eşinden olan oğluna devrettiğini söyledi.

Polis, meselenin kendilerine mahkeme emriyle bildirildiğini, zanlıya dün yazılı dava tebliği edildiğini ancak davasını kabul etmediğini açıkladı.

Polis, zanlının Aile Yasasına Aykırı Hareket ettiğini, bu suçun 5 yıla kadar hapis veya asgari ücretin 40 katı para cezası öngördüğünü belirtti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Romanya ve KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,2 haftada bir gün polis karakoluna giderek imza atmasına ve 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

