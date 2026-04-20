Ağır hasar oluştu

Güney Kıbrıs’ın Limasol’a bağlı Omonia bölgesindeki bir büfeye cumartesi sabahın erken saatlerinde bombalı saldırıda bulunuldu.

Alithia’nın haberine göre, saat 01.00 sıralarında giriş bölümünde meydana gelen patlama sonucu büfede ağır hasar meydana geldi. Saldırıda, tahrip gücü düşük el yapımı patlayıcı mekanizma kullanıldığını belirleyen polis, olayla ilgili araştırma başlattı.



Kripto para dolandırıcılığı

Bu arada Limasol’da bir şirketin hesabından yüklü miktarda kripto para çalındığı belirtildi.Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, 16 Nisan tarihinde bir şirketin çalışanlarına elektronik ortamdan, bir bağlantıyı takip etmeleri konusunda bir mesaj gönderildiğini yazdı. Bir şirket çalışanının söz konusu bağlantıyı takip etmesi üzerine şirketin portföyünden kimliği belirsiz portföylere kontrolsüz bir şekilde kripto para transfer edilmeye başlandığını kaydeden gazete, şirketin portföyünden toplam 176 bin 580 kripto para transfer edildiğini belirtti. Haberde, Rum polisinin ekonomik suçlarla ilgili departmanının olayı araştırdığı ifade edildi.

