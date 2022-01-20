Ağır suç için ağır şartlar

Suna ERDEN

Organize bir şekilde hareket ederek, Türkiye-KKTC arasında insan kaçakçılığı şebekesi kurdukları iddia edilen Kadir Akbulut, Ulusay Fellahoğlu, Dündar Saldıray, Hasan Denizgezer, Salih Özçırak, Deniz Çakır ve Hasan Özaltındiş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Cep telefonlarında yapılan incelemede insan kaçakçılığı ile ilgili konuşmaların yer aldığı ses kayıtları bulunan 5 zanlı rekor teminata bağlandı. Mahkeme, Kadir Akbulut, Ulusay Fellahoğlu, Dündar Saldıray, Hasan Denizgezer ve Salih Özçırak’ın toplam 750 bin nakit teminat yatırmasına ve 10 kefilin 2 milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. İfadelerinde 14 mülteciyi KKTC’ye getirdiklerini itiraf eden tekne kaptanları Deniz Çakır ve Hasan Özaltındiş ise 45 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Ses kaydı ele verdi

Soruşturmayı yapan polis, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yapılan tespitte Girne deniz açıklarında Zodiac teknede iki erkek şahıs görüldüğünü belirtti. Polis, kıyılarda devriye görevine başladıklarını, balıkçı barınağı yakınında park halinde bulunan Mercedes marka araçta bekleyen zanlı Kadir Akbulut’un tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının gözaltına alındığını, cep telefonunda yapılan inceleme sonucu Ulusay Fellahoğlu’na ulaşıldığını açıkladı.

Polis, Fellahoğlu’nun da tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtirken, adli şube içerisinde cep telefonunu yere atarak kırdığını söyledi.

Polis, Fellahoğlu’nun esas cep telefonunu bulduklarını, yapılan DATA incelemesi sonucu Salih Özçırak, Hasan Denizgezer ve Dündar Saldıray’a ulaştıklarını açıkladı.

Polis, diğer üç zanlının da gözaltına alınarak, cep telefonlarının inceleme altına alındığını söyledi.

Polis, yapılan inceme sonucu Salih Özçırak’ın cep telefonunda diğer 4 zanlı ile yaptığı görüşmelere dair ses kaydı tespit edildiğini belirtti.

Polis, ses kaydında zanlıların mültecileri ve kaptanları nereye bırakacaklarına dair plan yaptıklarını, olayla ilgili tüm detayların olduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca Özçırak’ın cep telefonunda Türkiye’den bir kaptanın konum attığına dair tespit yapıldığını, söz konusu konuma gidildiğini ve bir erkek kazağı bulunarak emare alındığını ifade etti.

Kaptanlar itiraf etti

Polis, insan kaçakçılığı meselesiyle ilgili aranan tekne kaptanları Deniz Çakır ile Ali Özaltındiş’in de geçtiğimiz gün tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiğini; 14 mülteciyi yasa dışı yollardan ülkeye getirdiklerini anlattıklarını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme Kadir Akbulut, Ulusay Fellahoğlu, Dündar Saldıray, Hasan Deniz gezer, Salih Özçırak’ın 150’şer bin TL nakit teminat yatırması, her biri için 2’şer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalanmasına emir verdi. Tekne kaptanları Deniz Çakır ile Ali Özaltındiş ise 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderildi.