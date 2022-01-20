Narkotik göz açtırmıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün Gazimağusa’da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda eski eser ve 325 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İlk operasyon saat 12.00 sıralarında gerçekleştirildi. Polis, isminin baş harfleri Y.E.D.(E-32) olan bir şahsın ikametgâhında yaptığı aramada eski eser nitelikli bir adet kilden mamul testi ile bir adet tunçtan mamul heykel ele geçirdi.

Akyar Kara Giriş Kapısı’nda saat 16.00 sıralarında gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise uyuşturucu bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye geçen 52 yaşındaki E.E’nin aracında ve evinde yapılan arama sonucu 325 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi.