Beyaz büyü

Kıbrıs dün en soğuk gün ve gecesini yaşadı. Adanın hem kuzey hem de güneyine kar yağdı. Kuzeyde sıcaklık 7-8 dereceye kadar düşerken, Selvili Tepe’den Girne Boğaz’a kadar kar yağdı. Güneyde ise Trodos’ta kar kalındığı 15 santimi aştı. Sadece Trodos değil bazı bölgelerde de kar yağışı oldu; Palechori köyü tamamen beyaza büründü.

Sabah don bekleniyor

KKTC Meteoroloji Dairesi, soğuk hava ve sağanak yağmurların etkisini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi. Dairenin açıklamasına göre; bugün ve yarın sabah saatleri don olayı beklenirken, pazar gününden başlayarak çarşambaya kadar ülkede sağanak yağışlar etkili olacak. Pazar günü kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.

Trodos’ta kar kalınlığı 15 santimi aştı

Güneyin en uğrak yerlerinden biri olan Trodos’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.

Rum radyosuna konuşan Trodos’taki meteoroloji istasyonu yetkilisi İrodotos Panayidis, Trodos platosundaki kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığını belirtti. Panayidis, yollarda buzlanma görüldüğünü, sabah saatlerinde 10 kişinin araçlarıyla yollarda mahsur kaldığını ifade etti.