Eskiye dönüş

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, az tüketenin daha az elektrik parası ödeyeceğini söyledi.

Atun, katıldığı bir televizyon programında, geçtiğimiz son 4 yılda elektrik kurumunun iyi yönetilmediğini, halkın bunu bilmesi gerektiği söyledi.

2009 yılında kendisinin göreve geldiği zamanda kurumun iyi durumda olmadığını anımsatan Atun, planlı çalışmaların ve doğru planlamaların önemine işaret etti.

Elektrik taleplerine Güney Kıbrıs’tan olumlu yanıt alındığını söyleyen Atun, Güney Kıbrıs’a ödeme yerine karşılıklı mahsuplaşma yapıldığını söyledi. Yeni kurulacak hükümetin enerji ile ilgili kalıcı vizyon ortaya koyması gerektiğini belirten Atun, yaz aylarına kadar 50-100 megavat arasında yeni bir kapasite kurulumunun yapılması gerektiğine işaret etti.

Atun, yeni süreç içerisinde doğalgaza geçilmesinin önemini de vurguladı.

Mevcut durumda elektrikte eski sisteme geçmeyi düşündüklerini söyleyen Atun “ bu çerçevede tüketim arttıkça fiyatın artacağını söyledi. Atun, “ elektriği eski tarifeye getireceğiz. Eski tarife tüketici ile daha barışık bir tarife idi. Hem elektrik kurumunun mali yapısını sağlıklı bir noktada tutan bir düzenleme idi. Hem de lüks tüketim ile ihtiyaca dönük tüketimi birbirinden ayıran bir tarife idi. Tüketim arttıkça fiyatın arttığı bir tarife idi. “ dedi.