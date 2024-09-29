İskele’de şenlik var

İskele Belediyesi’nin bu yıl 6.’sını düzenleyeceği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 6 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek etkinlikte yine 100’ü aşkın standın yer alması planlanıyor. İskele Belediyesi etkinlik öncesinde stant başvurularını kabul etmeye başladı. Stant kurmak isteyenler detaylı bilgiyi 0548 810 10 36 ya da 0548 810 10 37 numaralı telefonlardan alabilecekler

1 Ekim Salı günü sona erecek katılım başvurularının ardından 3 Ekim Perşembe günü stant sahipleri için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Gün sonunda hazırlanan ve kimin hangi stantta olacağını gösteren kroki ise yine İskele Belediyesi’nin resmi Facebook adresinden (facebook.com/iskele.belediye/) paylaşılacak.

