Ağır suç işlendi

Suriye uyruklu 7 kişinin yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a götürülmeye çalışılmasıyla ilgili yargılanan Yusuf Özbek ve Halil Eker hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “İnsan kaçakçılığı” suçuyla yargılanan sanıklar birer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda sanıkların, insan kaçakçılığını organize edenlerle birlikte hareket ettikleri belirtildi.

Kararı okuyan yargıç; kamu güvenliğini tehdit eden suçlarda caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini, yasada insan kaçakçılığı suçuna 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ve ağır suçlar kapsamında olduğunu belirtti.

İnsan kaçakçılığının sadece KKTC’de değil, tüm dünyada yaygınlaşan bir suç olduğunu kaydeden yargıç; KKTC’nin Güney Kıbrıs’a gitmek isteyenler için atlama taşı haline geldiğini söyledi. Yargıç; sanıkların 2023 yılı Eylül ayında 7 Suriye vatandaşının Güney Kıbrıs’a götürülmesiyle ilgili kurulan organizasyonun parçası olduklarına vurgu yaptı. Yargıç; sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değindikten sonra oybirliği ile birer yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

