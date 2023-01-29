Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, dün katıldığı Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, Türkiye ile KKTC’nin daima el ele olduğunu ifade ederek, “Desteğimizin tek dayanağı var o da kardeşlik hukuku...” dedi.

Asrın Projesi’ne dikkat çeken Feyzioğlu, “Asrın Projesi ile Türkiye'den su geldi. Karada dağıtımı için DSİ'miz çalışıyor. Ondan daha büyük projemiz, kablo ile elektrik... KKTC hem enerji arz güvenliğine kavuşacak hem üreticinin ve herkesin elektrik maliyeti ucuzlayacak” diye konuştu.

Feyzioğlu, Gümrük Otomasyon Sistemi’nin tamamlandığını belirterek, Gazimağusa Liman Gümrüğü'nde işlem sürelerinin kısalacağını söyledi.

Feyzioğlu şunları söyledi:

“TİKA’mız ile narenciye kurutma ve paketleme pilot projelerini hayata geçiriyoruz. Tarıma dayalı sanayi gelişecek.

Dijital Dönüşüm Ofisimiz KKTC e - devlet yapısını tamamladı. Şimdi sıra KKTC kurumlarının hizmetlerini yüklemesinde. E devlet içinde çalışacak Çiftçi Kayıt Sistemi planlama imkanı ve hizmete erişim kolaylığı sağlayacak.

Üreticinin ürünü Mersin'den dönmesin diye Devlet Laboratuvarını yeniliyoruz. Keşke bir organizasyon yapılsa da dondurulmuş gıdaları getiren soğutmalı kamyonlar boş dönmesi, narenciyeyi Türkiye'ye götürse. İki yönlü de taşıma maliyeti yarı yarıya azalır. Tüketici faydalanır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası el atsa çözülür sanırım.”

Rumların şikayetleri daha da artacak

Feyzioğlu, Rum basınında yer alan bir makaleye işaret ederek, Kuzey Kıbrıs’ın kendine yeter bir hale gelmesinden şikayet edildiğini belirtti. Feyzioğlu, “Bir Rum gazete makalesinde okudum. Bu ve nice projelerle Kuzey Kıbrıs kendine yeter hale geliyor diye şikayet ediyorlardı. Memnun oldum. Bir üzücü haber vereyim onlara. Şikayetleri daha da artacak. Türkiye - KKTC işbirliği ile KKTC yere sapasağlam basan, kendine yeten bir ekonomiye kavuşacak” dedi.

İŞAD heyeti, Feyzioğlu’nu ziyaret etti

Öte yandan Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, yönetim ve danışma kurulundan bir heyet ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

Açıklamaya göre İŞAD Başkan Enver Mamülcü, Büyükelçi Metin Feyzioğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, “Kısa zaman içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile kurduğu diyaloğun çok verimli sonuçlar doğurması” temennisini paylaştı.

Mamülcü, “Oluşacak güzel diyalog ve iş birliği sonucu daha kaliteli yaşam standardına ulaşmak için 33 yıllık Kıbrıs Türk iş insanları olarak her zaman iş birlikteliği içerisinde çalışmak için gayret göstereceklerini” de belirtti.

Açıklamada, İŞAD heyetinin, ziyarette, E-Devlet sistemi, enterkonnekte sistemi, ihracatın artması için yerli ürünlerin teşvik ve desteklenmesi, tarım ürünlerinin vazgeçilmezi suyun Mesarya bölgesine ulaştırılması gibi birtakım konuları dile getirdiği ve bu konularda çözüm önerileri yapmaya hazır oldukları da kaydedildi.

