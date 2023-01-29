Müzik ziyafeti sundu

İranlı ünlü sanatçı Seccad Mehmedi, geçtiğimiz Cuma gecesi ve dün akşam Merit Lefkoşa’da sahne aldı. Arabesk ve fantezi şarkılardan oluşan geniş bir repertuarla sahne alan sanatçı, şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti.

Performansıyla izleyenleri büyüleyen Mehmedi, Müslüm Gürses’in yıllar önce seslendirdiği ‘Sevda Yüklü Kervanlar ’şarkısıyla konserin açılışını yaptı.

Geceye katılan konuklardan tam not alan genç yıldız, 2 saat aralıksız sahnede şarkı söyledi. Başarılı sanatçı, arabesk ve fantezi şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarla dinleyenlerine adeta bir müzik şöleni yaşattı.

Konser bitiminde teşekkür çiçeğini kabul eden ünlü sanatçı, Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



