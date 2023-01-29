Güven tazeledi

Ömer KADİROĞLU

KKTC Muhtarlar Derneği 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nu dün gerçekleştirdi. Lefkoşa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 08.00’de başlayan Genel Kurul’da iki aday yarıştı. Genel Kurul divanın oluşumu, başkan adaylarının konuşmaları, faaliyet ve mali raporların okunup onaylanması sonrasında 09.30’da oy verme işlemi ile devam etti. Ülke genelindeki 242 muhtardan 214’ünün katıldığı genel kurulda oy verme işlemi saat 16.00’ya kadar sürdü. Sayılan oy pusulalarından tümünün geçerli olduğu ve buna göre 214 oyun 134’ünü Akay Darbaz’ın, 80’inin ise Muhammet Mustafa Yeşilleme’nin aldığı tespit edildi. Buna göre KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı yeniden Akay Darbaz oldu.

Darbaz: Daha yürüyecek yolumuz var

Seçimi ikinci kez zaferle sonuçlandıran KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz yaptığı konuşmada tüm muhtarlara teşekkür etti. Darbaz, herkesin elinden gelenin çok çok fazlasını yaptığını ifade ederek zafer elde ettiklerini kaydetti. Kendisine güvenip destek verenlere teşekkür eden Darbaz, seçim sürecinde söylemedikleri ve yapmadıkları birçok şeyin söylendiğine dikkat çekerek ısrarla söylenenlerin üzerine gittiklerini belirtti. Darbaz “Daha hep beraber yürüyecek yolumuz var. Bu memleket bizimdir bu insanlar bizimdir” diyerek konuşmasını tamamladı.

