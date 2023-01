Tüm harçlara zam yapıldı

Seyrüsefer, ehliyet, pasaport, kimlik kartı, çalışma izni, evlilik, pul parası, ruhsatlandırma gibi tüm harçlara zam geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla zamlar 27 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi.

KKTC yurttaşlığına kabul harcı 2 bin 125 TL’den 2 bin 340 TL’ye yükseltildi.

KKTC ikamet harcı ise bin 585 TL’den bin 750 TL’ye çıktı.

Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme harcı ise 275 TL’den 302 TL’ye yükseldi.

İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi 275 TL iken 302 TL oldu.

Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalade ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ve verilmesi 530 TL’den 585 TL’ye; pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme 530 TL’den 585 TL’ye yükseldi.

Kimlik Kartı harçlarına zam geldi

İlk kez kimlik kartı alanlar 275 TL öderken, artık 302 TL ödeyecek.

11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemleri için 23 TL, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için 302 TL harç ücreti ödenecek.

Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartlarından 270 TL harç ücreti ödenecek.

Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 270 TL, ikinci 400 TL ve üçüncü de ise 700 TL harç ücreti ödenecek.

Kimlik kartlarının yanlışlıkların düzeltilmesinin istenmesi durumunda ise 112 TL harç ücreti verilecek.

Kayıp kimlik kartlarını için ilk defada çıkartma için, 547 TL, ikinci 845 TL, üçüncü de bin 115 TL ve dördüncü kaybetmede bin 385 TL harç ücreti ödenecek.

Yeni zamlara göre devlete ödenen harçların fiyatları şöyle oldu;

Pasaport harçları

5 yıl geçerli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil) 890 TL

2 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 657 TL

1 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 420 TL



Kayıp edilen veya tahrip olan Pasaportlar için;

5 yıl süreli Pasaportlar(Diplomatik Pasaportlar dahil ) bin 780 TL

2 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar bin 315 TL

1 yıl geçerli Diplomatik Pasaportlar 865 TL

Ayrıca seyahat belgesi 100 TL’ye yükseldi.

Seyrüsefer harçları

Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.77 TL,

Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 1.35 TL,

Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil), 3.38 TL,

Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için 4.75 TL ödenecek.



Ehliyet ücretleri

2 yıllık: 774.80 TL

3 yıllık: 1,034 TL

5 yıllık: 1,589 TL

10 yıllık: 2,639 TL

Öğrenci Ehliyeti Sınavı: 775 TL

Öğrenci Ehliyeti: 774,90 TL

Motorlu Araç Sürüş Sınavı: 1,065 TL

Geçici Sürüş Ehliyeti: 774.90 TL

Uluslararası sürüş ehliyeti: 1,620 TL

Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyet sureti için 380 TL.

Evlilik, doğum, ölüm

Evlilik için yapılan müracaat: 880 TL

Evlenme muamelesini kayıt ve her iki tarafı yemin ettirme: 880 TL

Evlenmeye mani olmadığına dair evrakın verilmesi: 302 TL

Doğum ve ölüm kaydı: 302 TL