Çavuşoğlu: Tarihi bir dönüm noktası

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Cenevre, Kıbrıs meselesinde tarihi bir dönüm noktası oldu” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Cenevre’deki toplantının 58 yıllık Kıbrıs sorunu tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Türk tarafının egemen eşitlik talebinin bu toplantı sayesinde kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Tatar’ın iki devletli çözümü “güçlü bir şekilde dile getiren tarihi bir konuşma yaptığını” ifade ederek, “Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’nin bu önerisine tam destek verdik” dedi.



Tatar’a “kararlı duruşu için teşekkür eden” Çavuşoğlu, görüşmelerde, egemen eşitliğin kabul edilmesi halinde yeni bir sürecin başlatılabileceğini vurguladıklarını ifade ederek, müzakerelerin artık iki toplum arasında değil; iki devlet arasında olması gerektiğini söylediklerini kaydetti.Kıbrıs Rum tarafının takılmış plak gibi, “egemen eşitliğe karşı çıktığını” ve BM Genel Sekreteri’nin önerilerini de reddettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmasını ve Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesi gerektiğini söylediklerini belirtti.Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana’daki masayı devirenin kendisinin olduğunu unutturmaya çalıştığını ancak gerekli metni Anastasiadis’in yüzüne vurduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Hem biz hem de Sayın Tatar federasyon defterini 2017’de kapattığımızı hatırlattık” dedi.