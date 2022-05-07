‘Blue Label’ pahalıya geldi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten 3 bin 200 TL değerinde içki çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Aya Abida hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aynı marketten ikinci kez hırsızlık yapmaya kalkışırken yakalanan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ilk hırsızlık vakasını 14 Şubat 2022 tarihinde işlediği, ikinci denemesini 2 Mayıs’ta yaptığı ve bu esnada yakalandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Aya Abida’nın 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir marketten 3 bin 200 TL değerindeki Blue Label içkiyi çaldığını söyledi. Polis, işletmecinin

28 Şubat 2022 tarihinde şikâyetçi olduğunu, marketin kamera görüntüleri incelenerek zanlının eşkâlinin tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 2 Mayıs 2022 tarihinde tekrar aynı markete gittiği sırada orada çalışanlar tarafından tespit edildiğini, durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının ikametgâhında arama yapıldığını ancak çalınan içkinin bulunamadığını söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 10 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.