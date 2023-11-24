Uyanık Zülami

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören bir öğrenciye bin liraya aldığı Air Pods Pro kulaklığın ve akıllı saatin orijinal olduğunu söyleyerek, 7 bin liraya satan Onur Can Zülami şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, kaldığı pansiyon odasında ve aracında markaların etiketlerinin, ucuza alınmış ancak üzerine duty free etkili yapıştırılmış parfümlerin ve birçok taklit ürünün bulunduğu açıklandı.

Polis, zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir cep telefonu mağazasından satın aldığı 200 TL değerindeki Air Pods Pro kulaklığın ve nereden alındığı tespit edilemeyen 25 Dolar değerindeki HW 68 model akıllı saatin orijinal Apple marka olduğunu söyleyip E.Y.’ye 7 bin TL'ye sattığını söyledi.

Polis memuru, olayın 22 Kasım 2023 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ve E.Y.’nin satın aldığı eşyaların emare olarak, alındığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu pansiyon odasında mahkeme emri ile yapılan aramada "Duty free ve Aple Whach etiketleri bulunup emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının kullanımında bulunan ZNV 924 plakalı araçta yapılan aramada ise üzerinde Duty free etiketi yapıştırılmış 10 adet parfüm bulunduğunu söyledi.

Milyoncudan alıyor, pahalıya satıyor

Polis, zanlının parfümleri Girne’de ve Lefkoşa'da bulunan Mister Paund isimli alışveriş mağazasından satın aldığını söyleyip bununla ilgili makbuzları gösterdiğini ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının kullanımında bulunan araçta 4 adet apell whoç, 4 adet appel air pods, 5 adet Taghever kol saati ve Duty Free etiketi bulunup emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.