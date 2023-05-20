Ailesi kahroldu

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’nin Kütahya iline bağlı Pazarlar ilçesinden çalışmak için ülkeye gelen 28 yaşındaki Taner Altınkaya, meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kafede dün saat 11.00 sıralarında, merdiven üzerinde dekor çalışması yapan Altınkaya, dengesini kaybederek, 3 metre yükseklikten yere düştü.

Ağır yaralanan Altınkaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Altınkaya’nın cenazesinin, memleketi Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Örey köyünde toprağa verileceği öğrenildi.