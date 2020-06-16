Yeni Polis Müdürü Soyalan

Emeklili yaşı gelen Süleyman Manavoğlu'nun yerine Polis Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Soyalan atandı

Yeni Polis Müdürü Soyalan
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Başbakanlık,  görev süresi dolarak emekliye ayrılacak olan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun yerine Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan'ın 1 Temmuz’dan itibaren atanacağını duyurdu.
Başbakanlık ayrıca, Güzelyurt  Polis Müdürü Eybil Efendi’nin yine 1 Temmuz  tarihinden itibaren Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı  mevkiine atandığını açıkladı.
Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu'nun ise yine aynı tarihinde geçerli olmak suretiyle Polis  Genel Müdürü 2’ inci mevkiine atandığı bildirildi.

Aytug Turkkan

Aytug Turkkan

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