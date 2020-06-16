Güney emekçilerine duyuru

Sağlık Bakanlığı’ndan Güney’de çalışan emekçiler için açıklama yapıldı. Yazılı bir açıklama yapan bakanlık "Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu kararı ile 22.6.2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs’a PCR testi yaptırarak çalışmaya geçecek olanlar dönüşte karantina uygulamasına tabi olmayacaklardır. Bu çerçevede pandemi öncesi Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olanlar 18.6.2020 mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı’na PCR testi için müracaat yapmaları gerekmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında "PCR testleri bakanlığımızca yapılacak çağrılar üzerine programlanıp sonuçlandırılacak ve kapasitemiz çerçevesinde yapabileceğimiz sayıda işçiye 22.6.2020 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.