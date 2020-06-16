Hükümet fikrimize başvurmadı

Başbakanlık Covid-19 Koordinayon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber ve üyeler Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Ahmet Özant, 1 Nisan 2020’den itibaren üstlendikleri görevi Başbakan Ersin Tatar’a iade ettiklerini duyurdu.

Siber’in açıklaması özetle şöyle:

Kamuoyu baskısının, birçok kararın uygulanmasında ve olumlu kararlar alınmasında etkili olduğunu göz önünde tutarak, bazı kararlarımızı da kamuoyuna açıklayarak hükümet üzerinde etkili olduk. (uçuşların durdurulması, yurt dışından geleceklerle ilgili önlemler, karantina, testler, Üniversitelerle işbirliği , Antikor testleri ile geriye dönük tarama) Özellikle Aralık, Ocak, Şubat aylarında gördüğümüz ağır zatürre vakalarının antikor testi ile geriye dönük Covid yönünden araştırılması talebimize de henüz yanıt alamadığımızı belirteyim.

Göreve başlarken, arzu ettiğimiz şekilde koordine bir çalışmayı maalesef gerçekleştiremedik. Siyasi kültürümüz açısından bunun sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Buna rağmen Konsey’deki arkadaşlarımızla toplantılar yapmaya, bilimsel görüşlere başvurmaya ve uzmanlarla istişareler sonucunda hazırladığımız tavsiye kararlarını Başbakan’a sunmaya devam ettik. Bu koşullarda, sabırla çalışmamızın altında yatan en güçlü motivasyon şüphesiz halkımızın sağlığı idi.

Bu süre zarfında, toplum sağlığı için risk oluşturacağını düşündüğümüz kararlarda veya risk teşkil etmediği halde alınması gecikmiş kararlarda, Konsey Başkanı olarak, Başbakanı veya ilgili Bakanı arayarak, görüşme talep ederek, görüşlerimizi ve alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalarımızı iletmeyi bizzat sürdürdüm.

Kısacası Hükümet, uzun zamandır resmi olarak görüşlerimize başvurmamaktadır. Bakanlar Kurulu, bilimsel temele dayanmadan, bilimsel görüşlere başvurmadan aldığı birçok kararın gerekçesini ve izahını yapamaz durumdadır; bunun için de gelen tepki veya baskılara göre sıklıkla karar değiştirmektedir. Bu da güven kaybına yol açmakta, halktaki güvensizliği derinleştirmektedir.

Başbakanlık Covid 19 Komisyon Başkanı ve üyeler Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve Dr. Ahmet Özant bu görevi bu koşullarda sürdüremeyeceğimizi ve 1 Nisan 2020’den itibaren üstlendiğimiz bu görevi Başbakan’a iade ettiğimizi belirtiriz.