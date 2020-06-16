Lefkeliler hastaneleri için eyleme hazırlanıyor

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütü Platformu’na bağlı sivil toplum örgütlerinin başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda, Cengiz Topel Hastanesi’nin II. Basamak Hekimlik Hizmeti verme seviyesinden Poliklinik seviyesine düşürülmesi konuşuldu.

Toplantı sonrası, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke STÖ Platformu Koordinatörü Teoman Oktay ortak bir açıklama yaparak toplantının içeriği ve alınan kararları açıkladı.

Ortak açıklamadaki talepler şöyle:

“1- Cengiz Topel Hastahanesi Sağlık Bakanlığı Kuruluş şemasında olduğu gibi, derhal II. Basamak Hekimlik Hizmeti verebilecek seviyeye getirilmeli.

2- Kapatılan, Doğum, Ortopedi, Üroloji ve Kardiyoloji bölümleri derhal açılmalı. Bu bölümlerde çalışan ve başka hastanelere gönderilen doktorlar derhal Cengiz Topel Hastanesindeki görevlerine geri verilmeli.

3- Mesaiden sonra kaldırılan nöbetçi (on call) Uzman Doktor hizmetleri tekrar başlatılmalı.

4- Ameliyathane hizmetlerindeki eksiklikler derhal tamamlanmalı ve ameliyatlara tekrar başlanmalı.

5- Sabah saat 13.00’ten sonra durdurulan rötgen ve laboratuvar hizmetleri, 24 saat hizmet verecek şekle getirilmeli.

6- Bu konuların yanında hastahanenin diğer eksikleri tamamlanmalı.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu ve Lefke Belediye Başkanı olarak esas talebimiz,

Projesi Hazırlanan, 120 yatak kapasitesi, moderin ameliyathanesi ve yoğun bakım ünitesi olan Cengiz Topel Hastahanesi ek bina inşaatının bitirilmesi için derhal ek-bina ihalesinin yapılmasıdır.

Bu gerçekleşinceye kadar bölge halkı bilgilendirilerek, Lefke Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri’nin, Köy Muhtarlarının, Siyasi Partilerin Lefke İlçe Başkanları ile İlçe Yönetim Kurullarının ve Lefke İlçe halkının sürekli eylem içinde ve aktif olmaları sağlayacak bir eylem planını bu haftadan itibaren uygulamaya koyma kararı aldık.

Cengiz Topel Hastanesi’ni kaptmayacağız diyen, ama kapatmadan beter hale getiren ve polikıliniğe dönüştüren anlayışa karşı sesimizi var gücümüzle haykırarak Cengiz Topel Hastanesi’nin yeni binası ile birlikde II. Basamak Hekimlik Hızmeti verecek seviyeye gelinceye kadar eylem yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Haklı mücadelemizden asla taviz vermeyip vazgeçmeyeceğiz.”

Bu arada Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yarın bölgeyi ziyaret ederek hastane konusunu STÖ’ler ve Belediye Başkanı ile ele alacağı bilgisi de aktarıldı.