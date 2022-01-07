Ailesi üzgün

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Korkuteli köyü sakinlerinden 63 yaşındaki Veli Abiç, tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Bir süredir Coronavirüs tedavisi gören Veli Abiç’in vefatı sevenlerini üzdü.

Diyalog muhabirinin Korkuteli muhtarı Fettah Karakuzu’dan elde ettiği bilgilere göre, bir süredir Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören Abiç, şeker ve tansiyon hastasıydı. Son olarak entübe edilen Abiç, önceki gün yoğun bakımda verdiği savaşı kaybetti. Geride 3 evlat bırakan Abiç, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili adayı Elig Şahbaz Abiç’in de kayınpederiydi.

Bu arada Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, aileyi ziyaret ederek taziyelerini sundu.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 11:11