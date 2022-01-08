Kahramana son görev

ABD’de kayak kazasında 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, 10 Ocak Pazartesi günü, programının Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı cenaze töreni ile toprağa verilecek.

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un naaşı, 10 Ocak 2022 Pazartesi sabahı Ercan Havalimanı’na getirilecek.

Cenaze töreni programı kapsamında, 10 milli sporcu tarafından naaşın aprondan cenaze aracına taşınmasının ardından saat 9.00’da Cengiz Topel Hastanesi’nde tabutun bayraklanması gerçekleşecek.

Saat 10.15’te naaşın Cengiz Topel Hastanesi’nden alınıp Güzelyurt Kaymakamlığı önüne intikalinin ardından, saat 10.45’te naaş tören alanına getirilecek ve milli sporcular tarafından cenaze aracından alınıp katafalka konulacak.

Tören belirlendi

Cenaze töreninde, sırasıyla merhum Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak.



Naaşın Güzelyurt Fatih Camii’ne götürülmesiyle devam edecek tören programı kapsamında, saat 12.00’de cenaze namazı kılınacak, ardından Lefkoşa mezarlığına hareket edilecek.Mezar başında bayrağın tabuttan çıkarılması ve çıkarılan bayrağın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından aileye verilmesinin ardından naaş toprağa defnedilecek.

Tatar, Garber’den bilgi aldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, ABD Büyükelçisi Judith Garber’i kabul ederek Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un ölüm raporunun sonucu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a sunulan raporda; ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nce ilgili ABD yetkililerinden soruşturma sonucunun talep edildiği ve olayın kaza sonucu ölüm olduğu şeklinde sonuca varıldığı yer aldı.

Büyükelçi Garber’e konu ile ilgili yardımları ve hızlı geri dönüş yaptığı için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizde ve halkımızda derin iz bırakan birini kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz” dedi.

Oregon, Amerika’da kayak kazasında yaşamını yitiren genç dağcı Birkan Uzun’un ölümü ile ilgili, ailesinin isteği üzerine Cumhurbaşkanlığı, ABD yetkililerinden ölüm raporunun sonucu hakkında bilgi istemişti.