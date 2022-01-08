Meclis’te çalışmaya talibim

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Adayı Türel Özer Öksüzoğlu devlette 31 yıllık geçmişi, sivil toplum örgütleri ve kamu yönetiminde çalıştığını belirterek “amacım tecrübelerimi halka aktırmak” dedi.

Donanımını ve tecrübesini bu ülkenin ihtiyacı doğrultusunda kullanmak istediğini belirten Öksüzoğlu katıldığı bir televizyon programında milletvekilliğine neden aday olduğunu açıkladı. Öksüzoğlu, gerek yasal mevzuat anlamında gerek de fiziki alt yapı anlamında Meclis’te çalışmaya talip olduğunu kaydetti.

Evlatlarını büyüttüğünü ve topluma kazandırdığını altını çizen UBP Girne Milletvekili Adayı Türel Özer Öksüzoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:



“Biz çocuklarımızı yetişirdik, Topluma faydalı iki birey ortaya koyduk. Çok şükür Rabbime ki iki evladım da vatanını, bayrağını ve milletini seven gençler. Bu ülkeye katkı yaratacak, fayda oluşacak ve gerçekten katma değer yaratacak bir neslin olması gerekir. Benim için as olan öncelikli bu. Bunları yaptıktan sonra şu anda devlette 31 yıllık geçmişim var. Gerek sivil toplum örgütleri gerekse kamu yönetiminde ve akademik kimliğim de var. Akademik olarak da birçok bilimsel yayınlara ve parttime dersler de veriyorum. Tüm tecrübeleri ve donanımı mı içine alacak şekilde düşündüğümde ülkenin meclisinde de var olmak istiyorum. Amacım ülkeye hizmet etmektir. Aslında bundan daha büyük bir görev olamaz.”

Amacımız hizmet etmek

Öksüzoğlu, Mecliste olduğunda tamamen halkın isteklerine göre yönlendirme yapmak için bu makama gönüllü olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer halkımız takdir ederse meclis bacağında ve o meclis kürsülerinde veya meclis koltuklarında oturduğumuzda tamamen amacımız ve hedefimiz ülkeye hizmet etmektir. Başka da herhangi bir amacımız yok. Zaten ülkeye hizmet eder bir pozisyondayız, ancak mecliste karar verici pozisyonuna geçmektir hedef. Çünkü belli bir noktaya kadar siz bazı şeyleri yönlendirebilirsiniz. Ama mecliste olduğunuzda tamamen halkın isteklerine göre yönlendirme görevi size verilmiş olur. Ve bu sizin elinizdedir bu yüzden makama gönüllüyüz, görev eğer bize verilirse.”