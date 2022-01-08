Mühür istedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa’da Suriçi Namık Kemal Meydanı seçim ofisi, Pertev Paşa ve Canbulat Örgüt binaları ile Dumlupınar Gençlik Kolları seçim ofisinin açılışlarını yaptı.

Sucuoğlu, Suriçi Namık Kemal Meydanı seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, Gazimağusa’nın yıllardır UBP için en güçlü yerlerden biri olduğuna işaret ederek, aynı başarıyı yeniden beklediklerini ve yoğun çalışmanın karşılığını alacaklarına inandıklarını söyledi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, elde edilen tek başına iktidar şansının daha yoğun çalışmalarla iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, seçmeni UBP’ye mühür vurmaya çağırdı.

Sıkıntılar Türkiye’ye net şekilde anlatılacak

Öte yandan Faiz Sucuoğlu katıldığı bir televizyon programında, Asgari Ücret belirlenmesinde “acele edildiğini” söyleyerek, “Bu rakamın bir şekilde kabul göreceğini düşünüyorum” dedi.



Gelecek hafta Türkiye’ye gideceğini söyleyen Faiz Sucuoğlu, ekonominin genel sıkıntısını eldeki verilerle net bir şekilde anlatacaklarını ifade etti.Sucuoğlu, ekonomik açıdan 15 gün önce çok daha karamsar olduğunu, yavaş yavaş mükellefiyetleri yerine getirdiklerini belirtti; Sürdürülebilir olması için kendi ayakları üzerinde duran ekonominin yaratılması gerektiğini kaydetti.“ En fakir maliye dönemlerinden birisine sahip olduklarını söyleyen Başbakan Sucuoğlu, “Sistem böyle devam edemez” şeklinde konuştu.Sucuoğlu, “Acı reçete de bir şey ifade etmez. Ülkeye sıcak parayı getirmemiz lazım” dedi.