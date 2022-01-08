Kararlı ve umutlu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, geçmişte hükümette kararlı, muhalefette ise sorumlu bir tutum sergilediklerini, seçimlerin ardından hükümette mutlaka Halkın Partisi’nin yeniden yer alacağını ve kararlı duruşlarını devam ettireceklerini söyledi.

23 Ocak seçimlerinin ardından hükümeti halkın kuracağını ve iktidarda halkın olacağını vurgulayan Özersay, genç bir parti olduklarını ancak yaşanılan süreçlerin kendilerini çok ciddi deneyim sahibi yaptığının altını çizdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Halkın Partisi, 6. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu ve aday tanıtım şölenini önceki akşam Lefkoşa’da düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdi.

Artan Covid-19 vakaları düşünülerek adaylar ve çok kısıtlı bir ekiple düzenlenen etkinlikte Halkın Partisi’nin milletvekili adayları canlı yayınlarla Kıbrıs Türk halkına tanıtıldı.

Seçim şarkısı ilk kez paylaşıldı

Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın birer konuşma yaptığı etkinlikte aynı zamanda Halkın Partisi’nin seçim kampanya videoları ve seçim şarkısı da ilk kez Kıbrıs Türk halkıyla paylaşıldı.



“Biz Halk için varız” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Özersay’ın “Biz Halk için varız, biz var olduğumuz sürece bu memleketi sahipsiz, bu halkı yalnız ve yarınsız bırakmayacağımıza dair buradan herkese söz veriyoruz” diye konuştu.

Atakan: Meşakkatli bir yol

3 yılı hükümette son bir yılı da muhalefette çok büyük tecrübe kazandıklarını belirten Atakan, kemikleşmiş statüko ile mücadelenin ne kadar meşşakatli olduğunun farkında olduklarını belirtti.

“Çelme yedik, engel gördük ama asla bizi biz yapan ilkelerimizden vazgeçmedik” diyen Atakan, parti ilkelerine sahip çıkmak adına, göz kırpmadan makam koltuklarından kalkabildiklerine dikkat çekti.

Meclise en fazla katılım gösteren ve devamlılık sağlayan vekillerin HP’li vekiller olduğunu anımsatan Atakan, HP’nin bulunduğu iktidarlar döneminde yapılan icraatları söz etti.

Atakan’ın konuşmasının ardından büyük bir coşkuyla konuşmasını yapmak üzere kürsüye Kudret Özersay çağrıldı.