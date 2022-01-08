‘Vicdanların sesi olacağız’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Belediye Emekçileri Sendikasını (BES) ziyaret etti.

Özyiğit, en temel hedeflerinin dışa bağımlılığı azaltacak, kendi ayakları üzerinde durabilen, kararlarını kendi alan ve yönetebilen, eşitlik ve adalete dayalı bir düzen kurmak olduğunu vurguladı.

Laik, demokratik bir düzende, emeğin gerçek karşılığını alabildiği bir düzen inşa etmekte kararlı olduklarını belirten Özyiğit, diğer yandan da Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı gösterilmesini istediklerini, bu konuda çok hassas olduklarını söyledi.

Özyiğit, “Biz iradeye saygı istiyoruz. Bu ülkede laik ve demokratik duruşun değişmesini istemiyoruz. Bizim yeni Cumhurbaşkanlığı sarayına ve Meclis binasına değil, hastanelere, okullara, yollara yatırıma ihtiyacımız vardır” dedi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atadığı adalet müşaviri konusuna da değinen Özyiğit, Türkiye'nin kendi temsilciliğine herhangi bir memur atama hakkı elbette olduğunu ancak sorunun burada yapılmak istenilenle ilgili olduğunu kaydetti. Türkiye’de yargıya yapılan müdahalelerin trajik sonuçlarını yaşayarak gözlemlediklerini belirten Özyiğit, “Bunların benzerlerinin bu topraklarda da yaşanmasına sessiz kalmayacağız. Sokakta da, Meclis’te de, Hükümette de sesimizi yükselteceğiz. Bu gücü de halkımızın desteğine dayandıracağız. Kıbrıs Türk halkının vicdanının sesi olacağız” dedi.

Hızal: Önlemler ve denetimler artırılmalı

Öte yandan TDP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili adayı Dr. Halil Hızal, son dönemde vaka sayılarında yaşanan artışın, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışla birlikte, sağlık sistemine “ciddi bir yük bindireceğine” dikkat çekti. Hızal, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kişi ve kurumların artan vakalara karşı gereken önlemlerin alınması ve denetimlerin biran önce artırılması gerektiğini söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, “herkes hastalığa bulaşacak” anlayışı ile hareket edilmesinin tehlikelerine ve yanlışlıklarına dikkat çeken Hızal, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin artırılması konusunda oldukça hassas ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Hastalığın ülkemiz dahil pek çok ülkede daha önce görülmemiş bir hızda yayılmakta ve vaka sayılarının şimdiye kadar görülenlerin çok üstünde olduğuna işaret eden Hızal, Omicron varyantının Delta varyantından yaklaşık iki kat daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Hızal, varyantın aynı zamanda aşı ya da geçirilmiş enfeksiyonlar yoluyla kazanılmış bağışıklığa karşı büyük ölçüde dirençli olduğunu, bu nedenle aşılı ya da hastalığı geçirmiş kişilerde daha fazla semptomatik enfeksiyona yol açtığını, buna karşılık hatırlatma dozları yapılanlarda yüzde 80 civarında aşı etkinliği sağlanabildiğini söyledi.