İhracat iki kat artacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 23 Ocak’tan sonra CTP iktidarında Mersin Kapısı ve Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki sorunların süratle aşılacağını söyledi ve ihracatın en az iki kat artırılacağını söyledi.

Erhürman ve CTP milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Genç Profesyoneller Platformu’nu ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, seçimden sonra Mersin Kapısı ve Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki sorunların aşılacağını ve ihracatın en az iki kat artırılacağını kaydetti.

Türkiye’de ihracata dayalı yeni bir ekonomik modele geçildiğini ancak bunun Kuzey Kıbrıs için uygun bir model olmadığını ifade eden Erhürman, bu konuyu Türkiye ile istişare ederek çözeceklerini ve ülkedeki gelirleri Euro kuruna sabitleyeceklerini belirtti.

Erhürman, ülkenin ekonomik ve ticari ikili işbirliklerini geliştireceklerini vurgularken, girişimcilerin ve firmaların pazar payları artırılarak yurt dışında iş yapabilmeleri için uygun bir ticaret ortamının da sağlanacağını dile getirdi.

Kooperatifler desteklenecek



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği’ni de ziyaret etti, çözüm önerilerini paylaştı. Ziyarette dernek başkanı İçim Kavuklu ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşma yapan Erhürman, kadın işsizliğini amaçlayan politikalar uygulayacaklarının altını çizdi.

İş kadınları da ziyaret edildi

CTP İş Kadınları Derneği’ni de ziyaret etti.

İş Kadınları Derneği’ni ziyaretinde, Erhürman’a bazı milletvekili adayları da eşlik etti. Ziyarette, sorunlar dinlendi ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Ziyarette, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.