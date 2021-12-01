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Ailesi yasta

Aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Mustafa Sütçüler kurtarılamadı

Ailesi yasta
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Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa Mahkemelerinde uzun yıllar kahve işletmeciliği yapan, çevresi tarafından sevilen 65 yaşındaki Mustafa Sütçüler hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre; aslen Lefkoşalı olan ve Gazimağusa’da ikamet eden Sütçüler, önceki gün saat 15.00 sıralarında evinde aniden fenalaştı. Ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan solunumu ile kalbi duran Sütçüler, doktorların tüm uğraşlarına rağmen geri döndürülemedi. İki çocuk babası olan Sütçüler, dün Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.  

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