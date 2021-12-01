Aklıselime davet etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Rum tarafının uzlaşmaz tavrından vazgeçmesi ve aklıselime davet edilmesinin bölgesel bir gereklilik ve ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sennaroğlu, Kıbrıs sorununun Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası düzeyde eşit statüsüyle bir çözüme kavuşturulması konusunda kardeş ve dost ülkelerden hassasiyet göstermelerini beklediklerini de vurguladı.

Açıklamaya göre, Sennaroğlu, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu tarafından Ankara’da düzenlenen “Kudüs Bizim Kırmızı Çizgimizdir” başlıklı 4. Konferansa katıldı.

Konferansta Sennaroğlu, KKTC’yi temsilen bir konuşma yaptı.

Sennaroğlu konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin, belki de Filistin halkını en iyi anlayan halk olduğunu söyledi.



Sennaroğlu, şiddettin, savaşın, ata topraklarından sökülüp atılmanın, kendi yurdunda sürgünü yaşamanın ne demek olduğunu iyi bildiklerini, işte tam da bu sebepten bugün Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.Birlikten güç doğduğuna dikkat çeken Sennaroğlu, haksızlık karşısında ancak mağdurun yalnız bırakılmaması ile aydınlık günlerin mümkün olabileceğini belirtti.Dünya kamuoyunun bu gibi organizasyonlarla Filistin halkının yalnız olmadığını işgal ve mağduriyetlerin baş sorumlularına deklere ettiğini söyleyen Sennaroğlu, “Filistin halkının gasp edilen toprakları ve hakları tüm insanlığın vicdanında bir yüktür. Bu yara ancak Filistin’de on-yıllardır devam eden işgalin son bulması, başkenti Kudüs’ün de huzur, barış ve güven ortamına kavuşması ile kapanacaktır” dedi.Başkan Sennaroğlu, kimsenin bu haksızlığın zamanla, oyalamayla, bir takım tek-taraflı tasarruflarla gündemden düşmesini, Müslüman dünyanın ve insanlığın bunu dert etmekten vazgeçmesini beklememesi gerektiğini ifade ederek Filistin halkına desteklerinin her daim süreceğini; hakları iade edilinceye, mücadeleleri sonuç verinceye kadar yanlarında duracaklarını söyledi.Sennaroğlu, “Filistin’e, Kıbrıs’a, zulmün kol gezdiği coğrafyalara ve tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik dilerim” dedi.