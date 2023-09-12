Aileyi sıradan geçirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, eşiyle tartışan Hüseyin Şerekecioğlu isimli zanlının tüm aileye şiddet uyguladığı iddia edildi. Zanlının önce eşini, ardından araya girmeye çalışan kızı ve oğlunu ciddi şekilde darp ettiği ileri sürüldü. Ciddi darp suçlaması ile tutuklanan zanlı, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ayşegül Kaya, zanlının, 10 Eylül 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında, kızlarının işe başlaması hususunda tartıştığı eşinin, vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının, araya giren kızı ile oğlunu da ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının kızının yüzüne vurduğunu, oğlunun sağ elini ısırıp, ardından yüzüne vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

